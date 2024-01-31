Україна повернула з полону 207 українців – Зеленський
З російського полону повернулося 207 українських військових та цивільних.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Наші – вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим", – йдеться в дописі у Telegram-каналі.
Він зазначив, що це "чергова класна робота команди України", згадавши керівника ГУР Буданова, голову ОП Єрмака, голову СБУ Малюка та міністра МВС Клименка.