Бизнес выступил против правительственного законопроекта о перезагрузке БЭБ

Европейская Бизнес Ассоциация забраковала правительственный пакет законопроектов о реформе Бюро экономической безопасности и попросила принять один из депутатских. Об этом говорится на сайте ЕБА, которая является одним из наиболее влиятельных и крупнейших объединений бизнеса в Украине, сообщает Лига.Бизнес.

"Зарегистрированный на этой неделе законопроект №10439 [...] не направлен на перезагрузку БЭБ" , — считает ассоциация.

Претензии бизнеса касаются неопределенности, когда именно должна быть сформирована обновленная команда БЭБ после избрания руководителя и как должна проходить переаттестация старых работников.

Второй законопроект №10440 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс в ЕБА также "не совсем поддерживают", потому что его нормы будет довольно трудно претворить в жизнь. В частности, это касается контроля Совета бизнес-омбудсмена при обыске и изъятии документов у бизнеса.

ЕБА считает, что проект закона должен предусматривать:

избрание нового директора БЭБ с участием международных партнеров и по процедурам избрания руководителей антикоррупционных органов;

выбор единого кандидата (а не трех) на должность директора БЭБ во избежание возможного политического влияния на назначение;

переаттестацию всех работников БЭБ после избрания нового директора;

фокусировку БЭБ чисто на аналитических функциях;

концентрацию в БЭБ всех экономических преступлений.

"Поэтому бизнес обращается к председателю ВРУ и просит не голосовать за данные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1, которые реально смогут перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса, международных партнеров" , — говорится в заявлении.

Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков Международного валютного фонда. Его нужно выполнить до конца июня 2024 года.

Реорганизация БЭБ должна предусматривать пересмотр правовой основы Бюро, введение прозрачных процессов отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и введение контрактной системы для работников. После реформы БЭБ, которое создали в 2021 году вместо налоговой милиции, должно отойти в подчинение Министерства финансов.