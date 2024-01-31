Бизнес выступил против правительственного законопроекта о перезагрузке БЭБ
Европейская Бизнес Ассоциация забраковала правительственный пакет законопроектов о реформе Бюро экономической безопасности и попросила принять один из депутатских. Об этом говорится на сайте ЕБА, которая является одним из наиболее влиятельных и крупнейших объединений бизнеса в Украине, сообщает Лига.Бизнес.
"Зарегистрированный на этой неделе законопроект №10439 [...] не направлен на перезагрузку БЭБ", — считает ассоциация.
Претензии бизнеса касаются неопределенности, когда именно должна быть сформирована обновленная команда БЭБ после избрания руководителя и как должна проходить переаттестация старых работников.
Второй законопроект №10440 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс в ЕБА также "не совсем поддерживают", потому что его нормы будет довольно трудно претворить в жизнь. В частности, это касается контроля Совета бизнес-омбудсмена при обыске и изъятии документов у бизнеса.
ЕБА считает, что проект закона должен предусматривать:
- избрание нового директора БЭБ с участием международных партнеров и по процедурам избрания руководителей антикоррупционных органов;
- выбор единого кандидата (а не трех) на должность директора БЭБ во избежание возможного политического влияния на назначение;
- переаттестацию всех работников БЭБ после избрания нового директора;
- фокусировку БЭБ чисто на аналитических функциях;
- концентрацию в БЭБ всех экономических преступлений.
"Поэтому бизнес обращается к председателю ВРУ и просит не голосовать за данные законопроекты в такой редакции, а доработать уже зарегистрированные законопроекты №10088 и 10088-1, которые реально смогут перезагрузить БЭБ, учитывая предложения бизнеса, международных партнеров", — говорится в заявлении.
Принятие закона о перезапуске БЭБ – один из маяков Международного валютного фонда. Его нужно выполнить до конца июня 2024 года.
Реорганизация БЭБ должна предусматривать пересмотр правовой основы Бюро, введение прозрачных процессов отбора персонала и руководства на конкурсной основе, аттестацию персонала и введение контрактной системы для работников. После реформы БЭБ, которое создали в 2021 году вместо налоговой милиции, должно отойти в подчинение Министерства финансов.