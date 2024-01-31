Бізнес виступив проти урядового законопроєкту про перезавантаження БЕБ

Європейська Бізнес Асоціація забракувала урядовий пакет законопроєктів про реформу Бюро економічної безпеки та попросила ухвалити один з депутатських. Про це йдеться на сайті ЄБА, яка є одним з найвпливовіших та найбільших об’єднань бізнесу в Україні, повідомляє ЛігаБізнес.

"Зареєстрований цього тижня законопроєкт №10439 [...] не спрямований на перезавантаження БЕБ" , – вважає асоціація.

Претензії бізнесу стосуються невизначеності, коли саме має бути сформована оновлена команда БЕБ після обрання керівника та як повинна відбуватись переатестація старих працівників.

Другий законопроєкт №10440 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу в ЄБА також "не зовсім підтримують", бо його норми буде досить важко втілити в життя. Зокрема, це стосується контролю Ради бізнес-омбудсмена під час обшуків та вилучення документів у бізнесу.

ЄБА вважає, що проєкт закону повинен передбачати:

обрання нового директора БЕБ за участю міжнародних партнерів і за процедурами обрання керівників антикорупційних органів;

вибір єдиного кандидата (а не трьох) на посаду директора БЕБ для уникнення можливого політичного впливу на призначення;

переатестацію всіх працівників БЕБ після обрання нового директора;

фокусування БЕБ суто на аналітичних функціях;

концентрацію в БЕБ усіх економічних злочинів.

"Тому бізнес звертається до Голови ВРУ та просить не голосувати за дані законопроєкти у такій редакції, а доопрацювати вже зареєстровані законопроєкти №10088 і 10088-1, які реально зможуть перезавантажити БЕБ, враховуючи пропозиції бізнесу, міжнародних партнерів" , – йдеться в заяві.

Ухвалення закону про перезапуск БЕБ – один із маяків Міжнародного валютного фонду. Його потрібно виконати до кінця червня 2024 року.

Реорганізація БЕБ має передбачати перегляд правової основи Бюро, запровадження прозорих процесів добору персоналу та керівництва на конкурсній основі, атестацію персоналу та запровадження контрактної системи для працівників. Після реформи БЕБ, яке створили 2021 року замість податкової міліції, повинне відійти у підпорядкування Міністерства фінансів.