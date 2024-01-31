Путин потребовал прислать международных экспертов на место крушения Ил-76

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-транспортный самолет Ил-76 армии РФ был сбит в Белгородской области из комплекса ПВО Patriot, который состоит на вооружении украинской армии, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил на совещании в Кремле в рамках своей избирательной кампании со ссылкой на российских пропагандистов.

"Вот я, пользуясь случаем, официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ. Оценить имеющиеся доказательства того, что самолет сбит системой Patriot" , — сказал Путин.

Напомним, по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, россияне манипулируют падением самолета Ил-76, чтобы затормозить передачу Украине систем противовоздушной обороны, однако это не конечная цель РФ

Вторая цель россиян, по мнению Подоляка, состоит в том, чтобы снизить внимание цивилизованного мира к нарушению правил ведения войны и конвенций со стороны военных РФ, показав, что якобы обе стороны их нарушают.

По словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, Россия не проявляла готовности передать Украине тела пленных, якобы погибших при крушении Ил-76.