Путін вимагає надіслати міжнародних експертів на місце аварії Іл-76

Президент Росії Володимир Путін заявив, що військово-транспортний літак Іл-76 армії РФ був збитий у Білгородській області з комплексу ППО Patriot, який перебуває на озброєнні української армії, повідомляє Ділова столиця.

Про це Путін заявив на нараді у Кремлі в рамках своєї виборчої кампанії із посиланням на російських пропагандистів.

"Ось я, користуючись нагодою, офіційно говорю: ми просимо надіслати міжнародних експертів і провести цей аналіз. Оцінити наявні докази того, що літак збитий системою Patriot" , — сказав Путін.

Нагадаємо, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, росіяни маніпулюють падінням літака Іл-76, щоб загальмувати передачу Україні систем протиповітряної оборони, проте це не є кінцевою метою РФ

Друга мета росіян, на думку Подоляка, полягає в тому, щоб знизити увагу цивілізованого світу до порушення правил ведення війни та конвенцій з боку військових РФ, показавши, що нібито обидві сторони їх порушують.

За словами представника ГУР МО Андрія Юсова, Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито загинули під час аварії Іл-76.