Российская армия атаковала Херсон: повреждены магазины, дом и электросеть

Российские военные вечером атаковали Херсон, в результате обстрела одного из районов повреждены магазины, дом и электросеть, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Роман Прокудин.

Мрочко сообщил о попадании в центральной части города.

Прокудин добавил, что одно из попаданий - в Днепровском районе. Там ударом повреждены дом и магазины, электросеть.

Он также опубликовал видео момента попадания.