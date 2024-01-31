Российская армия атаковала Херсон: повреждены магазины, дом и электросеть
Российские военные вечером атаковали Херсон, в результате обстрела одного из районов повреждены магазины, дом и электросеть, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава Херсонской МВА Роман Мрочко, глава Херсонской ОВА Роман Прокудин.
Мрочко сообщил о попадании в центральной части города.
Прокудин добавил, что одно из попаданий - в Днепровском районе. Там ударом повреждены дом и магазины, электросеть.
Он также опубликовал видео момента попадания.