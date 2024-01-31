Російська армія атакувала Херсон: пошкоджено магазини, будинок та електромережа

Російські військові ввечері атакували Херсон, внаслідок обстрілу одного з районів пошкоджені магазини, будинок та електромережа, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, очільник Херсонської ОВА Роман Прокудін.

Мрочко повідомив про влучання у центральній частині міста.

Прокудін додав, що одне з влучань – у Дніпровському районі. Там ударом пошкоджено будинок та магазини, електромережу.

Він також опублікував відео моменту влучання.