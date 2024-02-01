Сотрудники НАБУ пришли с обысками в "Укрнафту" – СМИ

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли в офисы "Укрнафты". Там проводят обыски. Об этом сообщают собственные источники, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Предварительно известно, что следственные действия связаны с закупкой труб по завышенным ценам у ООО "Интерпайп Украина". Фирма принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

Напомним, "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. 50% + 1 акция компании принадлежит "Нафтогазу Украины". 5 ноября 2022 года было принято решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны.

Уже 7 ноября того же года стало известно, что Украина национализировала предприятия олигархов Коломойского, Жеваго и Богуслаева, в частности, речь идет о компаниях "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и "Запорожтрансформатор".