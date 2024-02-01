Співробітники НАБУ прийшли з обшуками в "Укрнафту" – ЗМІ

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли в офіси "Укрнафти". Там проводять обшуки. Про це повідомляють власні джерела, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Попередньо відомо, що слідчі дії пов'язані з закупівлею труб за завищеними цінами у ТОВ "Інтерпайп Україна". Фірма належить олігарху Віктору Пінчуку.

Нагадаємо, "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України. 50% + 1 акція компанії належить "Нафтогазу України". 5 листопада 2022 року було ухвалене рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Цією часткою управляє Міністерство оборони.

Вже 7 листопада того ж року стало відомо, що Україна націоналізувала підприємства олігархів Коломойського, Жеваго та Богуслаєва, зокрема мова йде про компанії "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор".