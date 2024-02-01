Маск хочет перенести место регистрации Tesla в Техас
Илон Маск стремится изменить место регистрации компании Tesla из штата Делавэр, в штат Техас, после судебного решения об отмене выплаты Маску 55 млрд долларов. Об этом заявил CEO Tesla Илон Маск на своей странице в X (Twitter), сообщает Экономическая правда.
Ранее суд в штате Делавэр отменил соглашение о выплате пакета заработной платы Илону Маску в Tesla Inc в размере 55,8 млрд долларов. Судья установил, что компенсация Маска была неправильно установлена советом производителей электромобилей, и отменил пакет.
После этого Маск провел опрос на своей странице в X, в котором спросил, стоит ли перерегистрировать компанию Tesla в Техасе. 87% принявших участие в опросе проголосовали за перенос.
Позже на своей странице в X Маск отметил, что "публичные голоса однозначно за перенос", а также отметил, что Тесла немедленно перейдет к голосованию акционеров за смену места регистрации.