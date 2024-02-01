Маск хоче перенести місце реєстрації Tesla в Техас

Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів. ﻿Про це заявив CEO Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у X(Twitter), повідомляє Економічна правда.

The public vote is unequivocally in favor of Texas!Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2024

Раніше суд у штаті Делавер скасував угоду про виплату пакета заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 млрд доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена радою виробників електромобілів, і скасував пакет.

Після цього Маск провів опитування на своїй сторінці у X, у якому запитав, чи варто перереєструвати компанію Tesla у Техасі. 87% тих, хто взяв участь в опитуванні проголосували за перенесення.

Пізніше на своїй сторінці в X Маск зазначив, що "публічні голоси однозначно за перенесення", а також зазначив, що Тесла негайно перейде до голосування акціонерів за зміну місця реєстрації.