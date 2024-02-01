Маск хоче перенести місце реєстрації Tesla в Техас
Ілон Маск прагне змінити місце реєстрації компанії Tesla зі штату Делавер, до штату Техас, після судового рішення про скасування виплати маску 55 млрд доларів. Про це заявив CEO Tesla Ілон Маск на своїй сторінці у X(Twitter), повідомляє Економічна правда.
Раніше суд у штаті Делавер скасував угоду про виплату пакета заробітної плати Ілону Маску у Tesla Inc у розмірі 55,8 млрд доларів. Суддя встановив, що компенсація Маска була неправильно встановлена радою виробників електромобілів, і скасував пакет.
Після цього Маск провів опитування на своїй сторінці у X, у якому запитав, чи варто перереєструвати компанію Tesla у Техасі. 87% тих, хто взяв участь в опитуванні проголосували за перенесення.
Пізніше на своїй сторінці в X Маск зазначив, що "публічні голоси однозначно за перенесення", а також зазначив, що Тесла негайно перейде до голосування акціонерів за зміну місця реєстрації.