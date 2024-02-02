ПВО ночью сбила 11 "Шахедов", еще 7 не достигли целей – Воздушные силы

В ночь на 2 февраля россияне ударили по Украине беспилотниками типа Shahed. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 11 "Шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Всего оккупанты запустили 24 беспилотника из двух направлений: Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (Крым).

Воздушные силы отмечают, что удар был направлен, в частности, по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области.

"В общей сложности, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 враждебных БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей" , – говорится в сообщении.

Кроме того, по меньшей мере, семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локационно потеряны, добавили в Воздушных силах.