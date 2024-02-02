ППО вночі збила 11 "Шахедів", ще 7 не досягли цілей – Повітряні сили

У ніч на 2 лютого росіяни вдарили по Україні безпілотниками типу Shahed. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 11 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Всього окупанти запустили 24 безпілотники з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

Повітряні сили зазначають, що удар було спрямовано, зокрема, по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

"Загалом, силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, додали в Повітряних силах.