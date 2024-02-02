В Кривом Роге подняли на поверхность всех застрявших шахтеров
Всех более сотни криворожских шахтеров, которые застряли под землей из-за ночной атаки "Шахедов", подняли на поверхность. Об этом заявил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, сообщает Украинская правда.
"Все 113 шахтеров на поверхности. Спасибо горноспасателям, ГСЧС, руководству и трудовым коллективам КЖРК и Арселора", – сообщил он.
Он напомнил, что ночью россияне нанесли удар по критической инфраструктуре Кривого Рога, в результате чего без электричества осталось около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе − часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.
Для устранения последствий оперативно задействовали все службы города, а котельные КП "Теплосеть" и больницы перевели на работу от генераторов.
По словам Вилкула, по состоянию на 7:00 удалось восстановить подачу электричества 60 тысячам абонентов, все больницы уже с электроэнергией. Также возобновили работу троллейбуса и городского трамвая, но скоростной трамвай пока не работает.
Котельная "Теплоцентрали" №2 также обесточена (район ул. В. Великого, "Вечерний", "Восточной" и Днепрошоссе).