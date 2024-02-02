У Кривому Розі підняли на поверхню усіх шахтарів, які застрягли

Усіх понад сотню криворізьких шахтарів, які застрягли під землею через нічну атаку "Шахедів", підняли на поверхню.﻿﻿ Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Українська правда.

"Усі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору" , – повідомив він.

Він нагадав, що вночі росіяни завдали улару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу, у результаті чого без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.

Для усунення наслідків оперативно задіяли всі служби міста, а котельні КП "Тепломережа" та лікарні перевели на роботу від генераторів.

За словами Вілкула, станом на 7:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні уже з електроенергією. Також відновили роботу тролейбуса та міського трамваю, але швидкісний трамвай поки що не працює.

Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східний" та Дніпрошосе).