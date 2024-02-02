У Кривому Розі підняли на поверхню усіх шахтарів, які застрягли
Усіх понад сотню криворізьких шахтарів, які застрягли під землею через нічну атаку "Шахедів", підняли на поверхню. Про це заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, повідомляє Українська правда.
"Усі 113 шахтарів на поверхні. Дякую гірничорятувальникам, ДСНС, керівництву та трудовим колективам КЖРК та Арселору", – повідомив він.
Він нагадав, що вночі росіяни завдали улару по критичній інфраструктурі Кривого Рогу, у результаті чого без електрики залишилося близько 100 тисяч абонентів Саксаганського, Довгинцівського та Покровського районів міста, у тому числі – частина лікарень, садків та шкіл міста, лінія швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбус.
Для усунення наслідків оперативно задіяли всі служби міста, а котельні КП "Тепломережа" та лікарні перевели на роботу від генераторів.
За словами Вілкула, станом на 7:00 вдалося відновити подачу електрики 60 тисячам абонентів, усі лікарні уже з електроенергією. Також відновили роботу тролейбуса та міського трамваю, але швидкісний трамвай поки що не працює.
Котельня "Теплоцентралі" №2 також знеструмлена (район вул. В. Великого, "Вечірній", "Східний" та Дніпрошосе).