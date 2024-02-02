Чат-бот от Google с ИИ теперь может генерировать изображение

Компания Google объявила о новых разработках для искусственного интеллекта Bard. В частности, более продвинутая версия модели ШИ Gemini Pro теперь доступна для всех поддерживаемых языков и территорий, в частности в Украине и на украинском языке, сообщает Экономическая правда.

Модель Gemini Pro работает в 230 странах/территориях, где доступна возможность использовать Bard, и более чем на 40 языках.

Кроме этого пользователи Bard теперь смогут бесплатно создавать изображения на английском языке в большинстве стран мира.

"Создание изображений в Bard основано на нашей обновленной модели Imagen 2, обеспечивающей высококачественные фотореалистичные результаты. Просто введите описание – например "create an image of a dog riding a surfboard" ("создай изображение собаки, катающейся на доске для серфинга") – и Bard создаст персонифицированные разнообразные визуальные элементы, которые помогут воплотить вашу идею в жизнь" , – рассказали в Google.

В компании добавили, что согласно их принципам искусственного интеллекта создание изображений происходит с учетом ответственности. Например, чтобы обеспечить четкое разграничение между визуальными элементами, созданными с помощью Bard и оригинальными произведениями искусства человека, Bard использует SynthID для встраивания цифровых водяных знаков в пиксели созданных изображений.