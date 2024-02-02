Чат-бот від Google з ШІ тепер може генерувати зображення

Компанія Google оголосила про нові розробки для штучного інтелекту Bard. Зокрема більш просунута версія моделі ШІ Gemini Pro тепер доступна для всіх підтримуваних мов і територій, зокрема в Україні та українською, повідомляє Економічна правда.

Модель Gemini Pro працює у 230 країнах/територіях, де доступна можливість використовувати Bard, і понад 40 мовами. Повний список можна подивитися тут.

Крім цього користувачі Bard відтепер зможуть безкоштовно створювати зображення англійською мовою в більшості країн світу.

"Створення зображень у Bard базується на нашій оновленій моделі Imagen 2, що забезпечує високоякісні фотореалістичні результати. Просто введіть опис - як-от "create an image of a dog riding a surfboard" ("створи зображення собаки, що катається на дошці для серфінгу") – і Bard створить персоніфіковані різноманітні візуальні елементи, які допоможуть втілити вашу ідею в життя" , – розповіли у Google.

У компанії додали, що, відповідно до їхніх принципів штучного інтелекту, створення зображень відбувається з урахуванням відповідальності. Наприклад, щоб забезпечити чітке розмежування між візуальними елементами, створеними за допомогою Bard, і оригінальними творами мистецтва людини, Bard використовує SynthID для вбудовування цифрових водяних знаків у пікселі створених зображень.