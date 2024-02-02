Россияне накрыли огнем центр Херсона: ранены женщина и юноша

Россияне днем 2 февраля обстреляли центральную часть Херсона, в результате чего ранения получили 73-летняя женщина и 17-летний юноша, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Facebook, ГСЧС

"Оккупанты покрыли огнем жилую застройку в центральной части города. Частично разрушен трехэтажный дом, а также повреждены близлежащие дома".

По его словам, в результате обстрела пострадали двое жителей. 73-летнюю женщину доставили в больницу со взрывной травмой, контузией и ранением ноги. Еще один пострадавший - 17-летний парень, его тоже госпитализировали в медучреждение.

Что предшествовало:

Перед этим российские захватчики дважды обстреляли село Ингулец и сбросили взрывчатку с дрона на жителя Берислава Херсонской области, в результате чего трое мирных жителей были ранены.