Росіяни накрили вогнем центр Херсона: поранено жінку та юнака

Росіяни вдень 2 лютого обстріляли центральну частину Херсона, у результаті чого поранення отримали 73-річна жінка та 17-річний юнак, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Facebook, ДСНС.

"Окупанти вкрили вогнем житлову забудову у центральній частині міста. Частково зруйновано триповерховий будинок, а також пошкоджено довколишні оселі".

За його словами, у результаті обстріли постраждало двоє мешканців. 73-річну жінку доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та пораненням ноги. Ще один потерпілий – 17-річний хлопець, його теж шпиталізували до медзакладу.

Що було раніше:

Перед цим російські загарбники двічі обстріляли село Інгулець та скинули вибухівку з дрона на жителя Берислава Херсонської області, в результаті чого троє мирних мешканців були поранені.