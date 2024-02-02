В части областей Украины объявлена воздушная тревога: летят "Шахеды" (Обновлено)
Вечером 2 февраля российские войска запустили ударные дроны в Украину с юга, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы.
"В настоящее время "Шахеды" наблюдаются в Николаевской области в направлении Одесщины".
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
Обновлено: В 21:31 воздушники сообщили, что БПЛА двигаются на границе Одесской и Николаевской области в направлении Кировоградщины.