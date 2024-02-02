У частині областей України оголошено повітряну тривогу: летять "Шахеди" (Оновлено)

Увечері 2 лютого російські війська запустили ударні дрони в Україну з півдня, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляють Повітряні сили.

"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області у напрямку Одещини".

Повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Оновлено: О 21:31 повітряники повідомили, що БпЛА рухаються на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.