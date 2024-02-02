У частині областей України оголошено повітряну тривогу: летять "Шахеди" (Оновлено)
Увечері 2 лютого російські війська запустили ударні дрони в Україну з півдня, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляють Повітряні сили.
"Наразі "Шахеди" спостерігаються у Миколаївській області у напрямку Одещини".
Повітряну тривогу оголошено в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Оновлено: О 21:31 повітряники повідомили, що БпЛА рухаються на межі Одеської та Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини.