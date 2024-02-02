Шмыгаль: Финансовая помощь Украине от Японии превысила 4,5 млрд долларов

Предоставленная Японией финансовая помощь Украине превысила 4,5 миллиарда долларов - Япония занимает 4 место среди партнеров Украины по размеру предоставленной бюджетной поддержки, сообщает Экономическая правда.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Говоря о поддержке наших партнеров, я хочу также поблагодарить Японию за почти 400 млн долларов, которые поступили в конце прошлого месяца в государственный бюджет Украины.

Сегодня финансовая помощь от Японии уже превысила 4,5 млрд долларов. Япония теперь занимает 4-е место среди наших партнеров по размеру предоставленной бюджетной поддержки", - заявил премьер.

По его словам, украинская сторона видит интерес японского правительства и бизнеса к совместным проектам в различных сферах, а также к Украине как к инвестиционной площадке.

Шмыгаль добавил, что в этом месяце украинская правительственная делегация посетит Токио, где состоится Японско-украинская конференция по восстановлению и экономическому росту.

"Хотим выйти на новый уровень сотрудничества, особенно в вопросе инвестиций и совместных проектов" , - заявил он.

Напомним:

В госбюджет Украины поступило около 390 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка, нацеленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.