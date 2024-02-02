Шмигаль: Фінансова допомога Україні від Японії перевищила 4,5 млрд доларів

Надана Японією фінансова допомога Україні перевищила 4,5 мільярда доларів - Японія посідає 4 місце серед партнерів України за розміром наданої бюджетної підтримки, повідомляє Економічна правда.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Говорячи про підтримку наших партнерів, я хочу також подякувати Японії за майже 400 млн доларів, які надійшли в кінці минулого місяця до державного бюджету України.

Сьогодні фінансова допомога від Японії вже перевищила 4,5 млрд доларів. Японія тепер посідає 4-те місце серед наших партнерів за розміром наданої бюджетної підтримки", - заявив прем'єр.

За його словами, українська сторона бачить інтерес японського уряду та бізнесу до спільних проєктів у різних сферах, а також до України як до інвестиційного майданчика.

Шмигаль додав, що цього місяця українська урядова делегація відвідає Токіо, де відбудеться Японсько-українська конференція з відновлення і економічного зростання.

"Хочемо вийти на новий рівень співпраці, особливо в питанні інвестицій та спільних проєктів" , - заявив він.

Нагадаємо:

До держбюджету України надійшло близько 390 млн доларів від Японії в рамках проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.