В России заявили об атаке дронов: в Волгограде вспыхнул пожар на НПЗ

В России этой ночью, 3 февраля, снова заявили об атаке беспилотников, зафиксированных в Белгородской и Волгоградской областях. В последней, в частности, в результате происшествия произошел сильный пожар на волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и РосСМИ.

Пожар в Волгограде

Данные о мощном пожаре подтверждают представители экстренных служб и Министерства чрезвычайных ситуаций. Она произошла в результате падения дрона на территорию НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Там произошел взрыв.

Отмечается, что огонь распространился на 300 квадратных метров и сейчас на месте работают соответствующие службы, огонь пытаются потушить.

Как пишут российские ТГ-каналы, горит НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

В МЧС Волгоградской области позже заявили, что "в оперативную дежурную ЦУКС поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда".

"По прибытию первых пожарно-спасательных расчетов установлено, что происходит горение розлива нефтепродукта на площади 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты Волгоградского пожарно-спасательного гарнизона. Предварительно погибших и пострадавших нет. Причина устанавливается" , - идет речь в заявлении российского ведомства.

Белгородская область

Также о налете беспилотника говорит губернатор Белгородской области. По словам чиновника, системами противовоздушной обороны якобы был ликвидирован дрон самолетного типа. Это произошло в Новооскольском городском округе.

Гладков утверждает, что "пострадавших нет".

"В результате падения обломков в хуторе Подольхи в одном частном домовладении выбиты окна, иссечены кровля, фасад и забор, а также припаркованный автомобиль КАМАЗ. Подоходный обход территории будет продлен в светлое время суток" , - говорится в сообщении чиновника.

Ночной "налет дронов" в РФ

Напомним, перед тем на якобы атаку беспилотника заявляли власти Воронежской области сегодня ночью.

По словам местного губернатора Александра Гусева, дрон был зафиксирован и ликвидирован "очередными средствами ПВО" на подлете в Воронеж. По его словам, предварительно пострадавших и разрушений на земле нет.

Другие атаки на НПЗ России

Напомним, ранее 31 января ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны, сообщил источник в спецслужбах.

Отметим также, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Да, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Перед этим источники сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего последовал мощный пожар.

Также мы писали, что дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.