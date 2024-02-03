У Росії заявили про атаку дронів: у Волгограді спалахнула пожежа на НПЗ

У Росії цієї ночі, 3 лютого, знову заявили про атаку безпілотників, які зафіксували у Бєлгородській та Волгоградській областях. В останній, зокрема, внаслідок події сталася сильна пожежа на волгоградському нафтопереробному заводі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та росЗМІ.

Пожежа у Волгограді

Дані про потужну пожежу підтверджують представники екстрених служб та Міністерства надзвичайних ситуацій. Вона сталася в результаті падіння дрона на територію НПЗ в Червоноармійському районі Волгограда. Там стався вибух.

Зазначається, що вогонь поширився на 300 квадратних метрів, і зараз на місці працюють відповідні служби, вогонь намагаються загасити.

Як пишуть російські ТГ-канали, палає НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

У МНС Волгоградської області пізніше заявили, що "в оперативну чергову ЦУКЗ надійшло повідомлення про пожежу в Червоноармійському районі м. Волгограда".

"Під час прибуття перших пожежно-рятувальних розрахунків встановлено, що відбувається горіння розливу нафтопродукту на площі 300 кв. м. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки Волгоградського пожежно-рятувального гарнізону. Попередньо загиблих і постраждалих немає. Причина встановлюється" , - йдеться у заяві російського відомства.

Бєлгородська область

Також про наліт безпілотника каже губернатор Бєлгородської області. За словами чиновника, системами протиповітряної оборони нібито був ліквідований дрон літакового типу. Це сталося у Новооскольському міському окрузі.

Гладков стверджує, що "постраждалих немає".

"Внаслідок падіння уламків у хуторі Подільхи в одному приватному домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівля, фасад та паркан, а також припаркований автомобіль КАМАЗ. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби" , - йдеться в повідомленні чиновника.

Нічний "наліт дронів" у РФ

Нагадаємо, перед тим на нібито атаку безпілотника заявляла влада Воронезької області сьогодні вночі.

За словами місцевого губернатора Олександра Гусєва, дрон був зафіксований та ліквідований "черговими засобами ППО" на підльоті до Воронежа. За його словами, попередньо постраждалих та руйнувань на землі немає.

Інші атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, раніше 31 січня вночі український дрон впав на території Невського НПЗ у російському Санкт-Петербурзі. За цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони, повідомило джерело у спецслужбах.

Зазначимо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Перед цим джерела повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.