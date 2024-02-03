Менеджер Усика резко отреагировал на перенос боя с Фьюри

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас назвал Тайсона Фьюри трусом после того, как тот перенес долгожданный бой из-за травмы на тренировке, сообщает Украинская правда.

Слова Климаса цитирует The Ring

"Тайсон Фьюри - долбаный трус, который сделает все, чтобы не встретиться с Усиком, и он попросил свою с*чку ударить его сковородой в лоб. Можете процитировать меня дословно.

Когда Александру сообщили об этом, он лишь улыбнулся. Это все, что он сделал. Он слишком силен морально, чтобы сломаться".

Напомним:

Накануне стало известно, что бой Усика и Фьюри за четыре основных титула чемпиона мира в супертяжелом весе не состоится в запланированную дату 17 февраля.