Менеджер Усика різко відреагував на перенесення бою з Ф'юрі

Менеджер українського боксера Олександра Усика Егіс Клімас назвав Тайсона Ф'юрі боягузом після того, як той переніс довгоочікуваний бій через травму на тренуванні, повідомляє Українська правда.

Слова Клімаса цитує The Ring.

"Тайсон Ф'юрі - довбаний боягуз, який зробить все, щоб не зустрітися з Усиком, і він попросив свою с*чку вдарити його сковородою в лоб. Можете процитувати мене дослівно.

Коли Олександру повідомили про це, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він занадто сильний морально, щоб зламатися".

Нагадаємо:

Напередодні стало відомо, що бій Усика і Ф'юрі за чотири основних титули чемпіона світу в надважкій вазі не відбудеться у заплановану дату 17 лютого.