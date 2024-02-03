Несмотря на обстрелы, в энергосистеме зафиксировали профицит электроэнергии
В энергосистеме Украины зафиксировали профицит электроэнергии, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Третьего января 2024 года в энергосистеме Украины возник профицит электроэнергии, вопреки вражеским обстрелам энэргетических объектов.
Избыток, который оценивается в 1600 МВт ч передавали в энергосистему Польши для стабилизации сети.
Кроме этого, планируется экспорт электроэнергии в Молдову объемом 810 МВт ч, а также импорт в размере 9979 МВт ч.
Как отмечается, в краткосрочные ремонты вышло два блока ТЭС и один блок ТЭЦ, при этом после окончания аварийных работ к сети подключены блок и корпус теплоэлектростанций. В резерве 6 единиц тепловой генерации, которые будут привлечены в случае необходимости.
Напомним:
31 января Минэнерго призвали к "разумному потреблению" электроэнергии.