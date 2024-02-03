Попри обстріли, в енергосистемі зафіксували профіцит електроенергії

В енергосистемі України зафіксували профіцит електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Третього січня 2024 року в енергосистемі України виник профіцит електроенергії, попри ворожі обстріли енергетичних обʼєктів.

Надлишок, який оцінюють в 1600 МВт год передавали до енергосистеми Польщі для стабілізації мережі.

Окрім цього, планується експорт електроенергії до Молдови обсягом 810 МВт год, а також імпорт розміром 9979 МВт год.

Як зазначають, у короткострокові ремонти вийшло два блоки ТЕС і один блок ТЕЦ, водночас після закінчення аварійних робіт до мережі під’єднано блок і корпус теплоелектростанцій. У резерві 6 одиниць теплової генерації, які буде залучено у разі потреби.

Нагадаємо:

31 січня Міненерго закликали до "розумного споживання" електроенергії.