Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк ожидает ускорение инфляции в стране

Национальный банк ожидает, что к концу 2024 года инфляция умеренно ускорится до 8,6%, но уже в следующем году войдет в целевой диапазон, снизившись до 5,8%, а в 2026 году — до 5%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

Регулятор отметил, что потребительская инфляция в конце 2023 замедлилась до 5,1% в годовом измерении. Это произошло благодаря значительному предложению продовольствия, ослаблению давления на расходы бизнеса и сохранению курсовой устойчивости.

«В первые месяцы 2024 года она будет оставаться близкой к текущим уровням, однако умеренно вырастет во втором полугодии и в конце года составит 8,6%. Это будет обусловлено, прежде всего, исчерпанием эффектов сверхблагоприятных погодных условий на предложение продовольствия и ростом затрат бизнеса, в частности на оплату труда», — говорится в отчете.

2. Банковские счета военнообязанных - уклонистов будут арестовывать

Банковские счета военнообязанных, уклоняющихся от визитов в ТЦК и СП, будут арестованы по решению суда. Но не сразу — законопроект предусматривает несколько этапов до момента блокирования счетов. Об этом говорится в законопроекте № 10449, текст которого размещен на сайте﻿ Верховной Рады Украины.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», подготовленный Минобороны, предусматривает усиление мобилизационных мер, в том числе путем финансовых ограничений.

Арест счетов будет применен на срок для выполнения гражданином требований ТЦК и СП. Новый закон будет обязывать граждан не только появляться по вызову в ТЦК и СП, как сейчас, но и регистрировать электронный кабинет и проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе.

Лишь после того, как ТЦК и СП отзовут свое требование (механизм и сроки отзыва не прописаны), исполнительное производство по аресту счетов подлежит завершению.

3. Банки активно меняют процентные ставки по депозитам

Сразу пять банков на уходящей неделе отметились изменением процентных ставок по депозитным вкладам в национальной валюте.

Единой тенденции на этот раз не было: два банка снизили процентные ставки, а три других – повысили их. Таким образом банки пытаются сбалансировать свой депозитный портфель.

Прокредитбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев с 17 до 16% годовых.

Кредит Днепр Банк повысил процентную ставку по депозитам в гривне на 6 месяцев с 15,50 до 16% годовых.

Таскомбанк повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13,25 до 14% годовых;

на 6 месяцев – с 13,75 до 14% годовых;

на 9 месяцев – с 14 до 14,25% годовых;

на 12 месяцев – с 14 до 14,50% годовых.

Сенс Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6 и 12 месяцев:

на 3 месяца – с 13 до 12,50% годовых;

на 6 месяцев – с 14 до 13,25% годовых;

на 12 месяцев – с 14,50 до 13,75% годовых.

Sportbank повысил процентные ставки по депозитам в гривне на 6,9 и 12 месяцев: на 6 месяцев – с 15 до 16% годовых; на 9 и 12 месяцев – с 9,75 до 14,75% годовых.

4. ПУМБ проводит акцию по привлечению новых клиентов

С целью увеличения клиентской базы ПУМБ объявил о проведении с 1 февраля до 15 марта акции. Те, кто откроют кредитную карту банка и сделают оплату от 100 гривен, имеют шанс получить 300 гривен на бонусный счет.

Чтобы получить бонус, необходимо:

1)загрузить приложение «ПУМБ Онлайн» по ссылке﻿;

2) указать свой номер телефона и подтвердить его путем ввода кода из SMS;

3) передать свои цифровые документы через приложение «Дія»;

4) оформить кредитную карту «всеМожу»;

5) осуществить покупку на сумму 100 гривен в течение месяца с момента открытия карты.

Те, кому откажут в открытии кредитной карты, могут открыть дебетовую карту «всеКарта» и также осуществить покупку от 100 гривен. В этом случае клиент получит 100 гривен на бонусный счет.

5. Sportbank предложил клиентам новую услугу

С 1 февраля 2024 года клиенты банка получили возможность переводить средства в иностранной валюте на счета в других банках.

Комиссия банка составляет 1% от суммы перевода, но не менее 20$ и не более 300$. Дополнительно могут быть взяты комиссии банков-посредников (в случае, если они будут задействованы). Комиссия оплачивается в гривне по курсу Национального банка Украины на момент проведения операции.

Данная услуга доступна исключительно для переводов внутри Украины. Действуют ограничения, установленные законодательством.