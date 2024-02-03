Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк очікує на прискорення інфляції в країні

Національний банк очікує, що до кінця 2024 року інфляція помірно прискориться до 8,6%, але вже наступного року увійде до цільового діапазону, знизившись до 5,8%, а 2026 року — до 5%. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за січень 2024 року.

Регулятор зазначив, що споживча інфляція наприкінці 2023 року сповільнилася до 5,1% у річному вимірі. Це сталося завдяки значній пропозиції продовольства, послабленню тиску на витрати бізнесу та збереженню курсової стійкості.

«У перші місяці 2024 року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, проте помірковано зросте у другому півріччі і наприкінці року становитиме 8,6%. Це буде зумовлено насамперед вичерпанням ефектів надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростанням витрат бізнесу, зокрема на оплату праці», — йдеться у звіті.

2. Банківські рахунки військовозобов'язаних - ухилянтів заарештовуватимуть

Банківські рахунки військовозобов'язаних, які ухиляються від візитів до ТЦК та СП, будуть заарештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроект передбачає кілька етапів до моменту блокування рахунків. Про це йдеться у законопроекті № 10449, текст якого розміщено на сайті Верховної Ради України.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», підготовлений Міноборони, передбачає посилення мобілізаційних заходів, у тому числі шляхом фінансових обмежень.

Арешт рахунків буде застосовано на строк для виконання громадянином вимог ТЦК та СП. Новий закон зобов'язуватиме громадян не лише з'являтися на виклик у ТЦК та СП, як зараз, а й реєструватиме електронний кабінет та проходитиме медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Лише після того, як ТЦК та СП відкликають свою вимогу (механізм та терміни відкликання не прописані), виконавче провадження з арешту рахунків підлягає завершенню.

3. Банки активно змінюють відсоткові ставки за депозитами

Відразу п'ять банків минулого тижня відзначилися зміною відсоткових ставок за депозитними вкладами в національній валюті.

Єдиної тенденції цього разу не було: два банки знизили відсоткові ставки, а три інші – підвищили їх. Таким чином, банки намагаються збалансувати свій депозитний портфель.

Прокредитбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців з 17 до 16% річних.

Кредит Дніпро Банк підвищив процентну ставку за депозитами у гривні на 6 місяців з 15,50 до 16% річних.

Таскомбанк підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 місяці – з 13,25% до 14% річних;

на 6 місяців – з 13,75 до 14% річних;

на 9 місяців – з 14 до 14,25% річних;

на 12 місяців – із 14 до 14,50% річних.

Сенс Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6 та 12 місяців:

на 3 місяці – із 13 до 12,50% річних;

на 6 місяців – з 14 до 13,25% річних;

на 12 місяців - з 14,50 до 13,75% річних.

Sportbank підвищив процентні ставки за депозитами у гривні на 6,9 та 12 місяців: на 6 місяців – з 15 до 16% річних; на 9 та 12 місяців – з 9,75 до 14,75% річних.

4. ПУМБ проводить акцію із залучення нових клієнтів

З метою збільшення клієнтської бази ПУМБ оголосив проведення з 1 лютого до 15 березня акції. Ті, хто відкриє кредитну картку банку та зробить оплату від 100 гривень, мають шанс отримати 300 гривень на бонусний рахунок.

Щоб отримати бонус, необхідно:

1) завантажити додаток «ПУМБ Онлайн» за посиланням;

2) вказати свій номер телефону та підтвердити його шляхом введення коду із SMS;

3) передати свої цифрові документи через програму «Дія»;

4) оформити кредитну картку «всеМожу»;

5) здійснити покупку на суму 100 гривень протягом місяця з моменту відкриття картки.

Ті, кому відмовить у відкритті кредитної картки, можуть відкрити дебетову картку «ВсеКарта» та також здійснити покупку від 100 гривень. У цьому випадку клієнт отримає 100 гривень за бонусний рахунок.

5. Sportbank запропонував клієнтам нову послугу

З 1 лютого 2024 року клієнти банку отримали можливість переказувати кошти в іноземній валюті на рахунки в інших банках.

Комісія банку становить 1% від суми переказу, але не менше 20$ і не більше 300$. Додатково можуть бути взяті комісії банків-посередників (якщо вони будуть задіяні). Комісія оплачується у гривні за курсом Національного банку України на момент проведення операції.

Ця послуга доступна виключно для перекладів в Україні. Діють обмеження, встановлені законодавством.