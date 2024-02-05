Официальный и рыночный курсы доллара сблизились

Ситуация на валютном рынке Украины становится все более запутанной и все менее прогнозируемой. Впрочем, уже заметно, что усилия Национального банка не прошли даром: официальный курс доллара, формируемый НБУ на основании результатов торгов на межбанковском валютном рынке, и рыночный (наличный) курс доллара, формируемый котировками крупнейших банков и оптовых обменных пунктов, опять сблизились.

По состоянию на обед понедельника 5 февраля разница между стоимостью безналичного и наличного доллара уменьшилась до 45 копеек.

Так, к 13:00 понедельника безналичный доллар на межбанке покупают по 37,55 гривен (позиция «бид») и продают по 37,575 гривен (позиция «оффер»). Как сообщили порталу «Курс Украины» дилеры одного из крупных коммерческих банков, отмечается существенное сокращение объема интервенций НБУ, что вынуждает покупателей валюты буквально «гоняться» за более дешевыми предложениями. По этой причины ценники на безналичный доллар, которые еще утром опускались до отметки 37,41 гривен (на позиции «бид»), за пару часов выросли на 14 копеек.

Национальный банк явно начинает экономить валюту. Так, за прошлую неделю объемы интервенций на продажу составили всего 239 млн долларов – это минимальный недельный объем интервенций за последние 10 месяцев. Аналитики называют сразу три причины, почему Нацбанк уменьшил объем своих интервенций.

Прежде всего, по мнению специалистов, это говорит об общем сокращении объема операций на межбанковском валютном рынке. К сожалению, и это приходится констатировать, украинская экономика переживает не лучшие времена. Ситуация в стране и блокады пограничных переходов, снижение покупательной способности населения приводят к тому, что импорта в Украину завозится меньше, чем прежде. А значит, потребности в валюте снижаются.

В то же время экспорт начинает понемногу набирать обороты, и если покупателей валюты на межбанке становится меньше, то продавцов, наоборот, - больше. Т.е. баланс между спросом и предложением постепенно, но выравнивается, и это позволяет НБУ реже вмешиваться в работу межбанковского валютного рынка.

И наконец, третья причина – сугубо политическая. До сих пор нет полной определенности с тем, будет ли решен позитивно вопрос с помощью от США. На этой неделе ожидается голосование в Конгрессе США по вопросу выделения Украине помощи в размере 61 млрд долларов. В случае, если голосование будет провалено, рынок получит мощный негативный меседж, и Национальный банк должен готовиться к такому повороту событий. Имеющиеся золотовалютные резервы (а буквально завтра-послезавтра мы узнаем актуальную цифру на 1 февраля) позволяют продержаться 3-4 месяца. Но чем меньше НБУ потратит сейчас, тем больше запас прочности у него остается.

Что касается наличного валютного рынка, здесь, несмотря на февраль, скорее царят «летние» настроения. Полное падение интереса населения к покупкам дешевеющей валюты привели к тому, что стоимость доллара и в банках, и в оптовых обменных пунктах опустилась до отметки 38 гривен, а в Киеве сегодня даже появились предложения продажи крупных сумм по 37,98-37,99 гривен.

Сколько будет стоить доллар в феврале

Текущие тенденции внушают осторожный оптимизм: украинцы уже не бегут при каждом «чихе» валютного рынка менять всю имеющуюся гривну на заграничную валюту, предпочитая «зеленому матрацу» 3-6-месячные гривневые депозиты. Впрочем, расслабляться не стоит. Ситуация, которая сейчас выглядит умеренно оптимистической, может поменяться в любой момент. Как уже было сказано выше, провал голосования в США может резко негативно отразиться на настроениях валютного рынка.

Впрочем, даже в этом случае резкого роста курса доллара ожидать не стоит. Пока что у Нацбанка есть все инструменты взять под контроль возможный ажиотаж. На предстоящей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 37,85-38,35 гривен. И только форс-мажорные обстоятельства смогут нарушить сложившуюся «краткосрочную стабилизацию».