Офіційний та ринковий курси долара зблизилися

Ситуація на валютному ринку України стає все більш заплутаною і менш прогнозованою. Втім, вже помітно, що зусилля Національного банку не пройшли даремно: офіційний курс долара, який формується НБУ на підставі результатів торгів на міжбанківському валютному ринку, і ринковий (готівковий) курс долара, який формуються котируваннями найбільших банків та оптових обмінних пунктів, знову зблизилися.

Станом на обід понеділка 5 лютого різниця між вартістю безготівкового та готівкового долара зменшилась до 45 копійок.

Так, до 13.00 понеділка безготівковий долар на міжбанку купують по 37,55 гривень (позиція «бід») і продають по 37,575 гривень (позиція «оффер»). Як повідомили порталу «Курс України» дилери одного з великих комерційних банків, наголошується на суттєвому скороченні обсягу інтервенцій НБУ, що змушує покупців валюти буквально «ганятися» за дешевшими пропозиціями. Тому цінники на безготівковий долар, які ще вранці опускалися до позначки 37,41 гривень (на позиції «бід»), за кілька годин зросли на 14 копійок.

Національний банк явно починає заощаджувати валюту. Так, за минулий тиждень обсяги інтервенцій на продаж становили лише 239 млн доларів – це мінімальний тижневий обсяг інтервенцій за останні 10 місяців. Аналітики називають одразу три причини, чому Нацбанк зменшив обсяг своїх інтервенцій.

Насамперед, на думку фахівців, це говорить про загальне скорочення обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку. На жаль, і це доводиться констатувати, українська економіка переживає не найкращі часи. Ситуація в країні та блокади прикордонних переходів, зниження купівельної спроможності населення призводять до того, що імпорту в Україну завозиться менше, ніж раніше. Отже, потреби у валюті знижуються.

У той самий час експорт починає потроху набирати обертів, і якщо покупців валюти на міжбанку стає менше, продавців, навпаки, - більше. Тобто. баланс між попитом та пропозицією поступово, але вирівнюється, і це дозволяє НБУ рідше втручатися у роботу міжбанківського валютного ринку.

І нарешті, третя причина – суто політична. Досі немає повної визначеності з тим, чи буде позитивно вирішено питання за допомогою від США. Цього тижня очікується голосування в Конгресі США щодо виділення Україні допомоги у розмірі 61 млрд доларів. Якщо голосування буде провалено, ринок отримає потужний негативний меседж, і Національний банк повинен готуватися до такого повороту подій. Наявні золотовалютні резерви (а буквально завтра-післязавтра ми дізнаємося про актуальну цифру на 1 лютого) дозволяють протриматися 3-4 місяці. Але що менше НБУ витратить зараз, то більший запас міцності в нього залишається.

Щодо готівкового валютного ринку, тут, незважаючи на лютий, швидше панують «літні» настрої. Повне падіння інтересу населення до купівлі валюти, що дешевшає, призвели до того, що вартість долара і в банках, і в оптових обмінних пунктах опустилася до позначки 38 гривень, а в Києві сьогодні навіть з'явилися пропозиції продажу великих сум по 37,98-37,99 гривень.

Скільки буде коштувати долар у лютому

Поточні тенденції вселяють обережний оптимізм: українці вже не біжать при кожному «чиху» валютного ринку міняти всю гривню на закордонну валюту, віддаючи перевагу «зеленому матрацу» 3-6-місячним гривневим депозитам. Втім, розслаблятися не варто. Ситуація, яка зараз виглядає помірковано оптимістичною, може змінитися будь-якої миті. Як уже було сказано вище, провал голосування в США може різко негативно вплинути на настрої валютного ринку.

Втім, навіть у цьому випадку різкого зростання курсу долара не варто очікувати. Поки що Нацбанк має всі інструменти взяти під контроль можливий ажіотаж. Наступного тижня долар торгуватиметься в діапазоні 37,85-38,35 гривень . І тільки форс-мажорні обставини зможуть порушити «короткострокову стабілізацію», що склалася.