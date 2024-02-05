50 млрд евро для Украины: в ЕС подготовили полный драфт программы

В Евросоюзе подготовили полный драфт программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят 50 млрд евро. Сейчас обсуждается утверждение текста, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Полный драфт программы (Ukraine Facility - ред.) уже готов, и сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению" , - рассказала Свириденко.

По ее словам, план включает 144 показателя, 45 из которых Украина хочет достичь в 2024 году.

При этом реализация средств будет проходить по трем компонентам:

39 млрд евро - прямая поддержка бюджета;

8 млрд евро - техническая поддержка;

3 млрд евро - покрытие процентов по кредитам в рамках программы.

В 2024 году наша страна рассчитывает получить первые 18 млрд евро.

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза в ходе саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года.

Передача средств будет происходить в рамках программы Ukraine Facility. Также наша страна обязывается выполнить ряд структурных изменений для того, чтобы деньги продолжали поступать.

Для того, чтобы программа вступила в силу, ее еще должны утвердить ведомства ЕС.

Украина рассчитывает получить первые средства уже в марте 2024 года, заявляла недавно Свириденко.