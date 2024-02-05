50 млрд євро для України: у ЄС підготували повний драфт програми

В Євросоюзі підготували повний драфт програми Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть 50 млрд євро. Наразі обговорюється затвердження тексту, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила перший віце-прем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

"Повний драфт програми (Ukraine Facility - ред.) вже готовий, і зараз триває тріалог між Європейською радою, Єврокомісією та Європейським парламентом за його остаточним твердженням" , - розповіла Свириденко.

За її словами, план включає 144 показники, 45 з яких Україна хоче досягти у 2024 році.

При цьому реалізація коштів проходитиме за трьома компонентами:

39 млрд євро - пряма підтримка бюджету;

8 млрд євро - технічна підтримка;

3 млрд євро - покриття відсотків за кредитами в рамках програми.

У 2024 році наша країна розраховує отримати перші 18 млрд євро.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, 1 лютого лідери країн Євросоюзу під час саміту підтримали надання Україні 50 млрд євро фінансової допомоги до 2027 року.

Передача коштів відбуватиметься у рамках програми Ukraine Facility. Також наша країна зобов'язується виконати низку структурних змін для того, щоб гроші продовжували надходити.

Щоб програма набула чинності, її ще мають затвердити відомства ЄС.

Україна розраховує отримати перші кошти вже у березні 2024 року, заявляла нещодавно Свириденко.