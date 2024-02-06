Россияне ударили по гостинице на Харьковщине: погиб младенец
В ночь на 6 февраля российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в городе Золочев. Погибли младенцы, еще три человека ранены.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Известно, что россияне ударили двумя ракетами С-300.
"Около 2:30 в Золочеве Богодуховского района в результате двух ударов оккупантов ракетами С-300 разрушен трехэтажный отель. Погиб двухмесячный мальчик", – говорится в сообщении.
Получили ранения три женщины, госпитализированные в больницу.
"Три женщины 21, 28 и 39 лет с взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в больницу, в том числе и мать погибшего ребенка", – добавил Синегубов.