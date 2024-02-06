Росіяни вдарили по готелю на Харківщині: загинуло немовля

У ніч на 6 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у місті Золочів. Загинуло немовля, ще троє людей поранені.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик" , – йдеться у повідомленні.

Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до лікарні.