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Росіяни вдарили по готелю на Харківщині: загинуло немовля

Росіяни вдарили по готелю на Харківщині: загинуло немовля
Фото: t.me/synegubov

У ніч на 6 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у місті Золочів. Загинуло немовля, ще троє людей поранені.

Про це повідомив﻿ голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.

"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик", – йдеться у повідомленні.

Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до лікарні.

"Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", – додав Синєгубов.

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