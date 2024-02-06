Росіяни вдарили по готелю на Харківщині: загинуло немовля
У ніч на 6 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у місті Золочів. Загинуло немовля, ще троє людей поранені.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Відомо, що росіяни вдарили двома ракетами С-300.
"Близько 2:30 у Золочеві Богодухівського району внаслідок двох ударів окупантів ракетами С-300 зруйновано триповерховий готель. Загинув двомісячний хлопчик", – йдеться у повідомленні.
Отримали поранення три жінки, госпіталізовані до лікарні.
"Три жінки 21, 28 та 39 років з вибуховими травмами та осколковими пораненнями госпіталізовані в лікарню, в тому числі і мати загиблої дитини", – додав Синєгубов.