Британская разведка проанализировала уничтожение российского катера "Ивановец"

Разведка Великобритании проанализировала влияние на Черноморский флот РФ уничтожения российского катера "Ивановец", ответственность за которое взяло на себя Главное управление разведки Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

"Вполне вероятно, что уничтожение катера окажет влияние на элементы командования и управления Черноморского флота, а также, возможно, заставит его переоценить свою маневренность вблизи Западного Крыма" , – указывает ведомство.

В Минобороны Британии описали видео из открытых источников, где можно увидеть, что надводные дроны успешно нанесли удар по кораблю, добавив, что это привело к большой пробоине, которая "почти наверняка привела к затоплению корабля".

Описывая характеристики судна, британская разведка пояснила, что его сложная система связи позволяет отправлять данные наведения на другие корабли, вертолеты и патрульные самолеты дальнего радиуса действия, а также получать их от них.

Аналитики отметили, что этот последний успех Украины подчеркивает постоянную уязвимость российских военных кораблей, действующих в Черном море.