Британська розвідка проаналізувала знищення російського катера "Івановєц"

Розвідка Великої Британії проаналізувала вплив на Чорноморський флот РФ знищення російського катера "Івановєц", відповідальність за яке взяло на себе Головне управління розвідки України, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в новому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Цілком ймовірно, що знищення катера матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також, можливо, змусить його переоцінити свою маневреність поблизу Західного Криму" , – вказує відомство.

В Міноборони Британії описали відео з відкритих джерел, де можна побачити, що надводні дрони успішно завдали удару по кораблю, додавши, що це призвело до великої пробоїни, яка "майже напевно призвела до затоплення корабля".

Описуючи характеристики судна, британська розвідка пояснила, що його складна система зв'язку дозволяє надсилати дані наведення на інші кораблі, гелікоптери та патрульні літаки дальнього радіуса дії, а також отримувати їх від них.

Аналітики зазначили, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість російських військових кораблів, що діють в Чорному морі.