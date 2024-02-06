Американский телеведущий анонсировал интервью с Путиным

Скандально известный бывший ведущий телеканала "Fox News" Такер Карлсон анонсировал свой разговор с президентом России Владимиром Путиным, ради которого он приехал в Москву, и заявил, что попросил об интервью президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит анонс и видеообращение Такера Карлсона на сайте tuckercarlson.com.

"Мы в Москве этой ночью. Мы здесь, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Мы сделаем это вскоре".

Карлсон заявил, что готовился к интервью с Путиным несколько месяцев.

Бывший телеведущий заявил, что оно выйдет на его сайте tuckercarlson.com. Он также отметил, что Илон Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным на платформе X (Twitter).

Кроме того, Карлсон заявил, что попросил об интервью Зеленского – и надеется, что президент Украины примет это предложение.

Перед этим российские журналисты и паблики сообщили, что Карлсон посетил российскую столицу, где его видели в Большом театре. Телеграм-канал Mash сообщил, что Карлсон прилетел в Москву через Стамбул 1 февраля.

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов предположил, что Карлсон "получил то, что хотел", намекая на интервью с Путиным.

В августе 2023 года кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Карлсон обратился с просьбой взять интервью у Путина.

Справка: Такер Карлсон был ведущим программы "Такер Карлсон сегодня вечером" на телеканале "Fox News" с 2016 по 2023 год, но в апреле прошлого года его уволили без официального объяснения со стороны работодателя.

CNN отмечал, что "Карлсон был главным пропагандистом теорий заговора и радикальной риторики на телеканале".

В ноябре экс-президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает антиукраинского телеведущего Такера Карлсона как потенциального партнера и вице-президента.