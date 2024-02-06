Американський телеведучий анонсував інтерв'ю з Путіним

Скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Такер Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якого він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Про це говорить анонс і відеозвернення Такера Карлсона на сайті tuckercarlson.com.

"Ми в Москві цієї ночі. Ми тут, аби взяти інтерв’ю в президента Росії Володимира Путіна. Ми зробимо це незабаром".

Карлсон заявив, що готувався до інтерв’ю з Путіним кілька місяців.

Колишній телеведучий заявив, що воно вийде на його сайті tuckercarlson.com. Він також зазначив, що Ілон Маск пообіцяв не блокувати інтерв’ю з Путіним на платформі X (Twitter).

Крім того, Карлсон заявив, що попросив про інтерв’ю Зеленського – і сподівається, що президента України прийме цю пропозицію.

Перед цим російські журналісти й пабліки повідомили, що Карлсон відвідав російську столицю, де його бачили у Великому театрі. Телеграм-канал Mash повідомив, що Карлсон прилетів до Москви через Стамбул 1 лютого.

Колишній головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов припустив, що Карлсон "отримав те, що хотів", натякаючи на інтерв’ю з Путіним.

У серпні 2023 року кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Карлсон звернувся з проханням взяти інтерв'ю у Путіна.

Довідка: Такер Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

CNN зазначав, що "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.