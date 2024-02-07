В Киеве взрывы, часть жителей без электричества – Кличко

Утром 7 февраля в Киеве и области слышались звуки взрывов, сообщает Украинская правда.

"Крылатые ракеты под Киевом, будет работа ПВО!" , – предупредили в Воздушных силах.

Журналисты "Суспільного" написали, что в Киевской области слышны звуки взрывов. Корреспондент УП сообщил о взрывах в городе.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в городе. По его словам, работает ПВО. Он попросил жителей города находиться в укрытиях.

В 7.40 В Киеве снова были слышны взрывы. В КМВА сообщили, что в столице работает ПВО.

В 7:46 Воздушные силы сообщили о новой скоростной ракете на Киев.

По словам мэра, после взрыва в городе в Днепровский район столицы вызвали медиков.

Одному пострадавшему в Днепровском районе столицы медики оказали помощь на месте, отметил мэр.