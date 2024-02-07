У Києві вибухи, частина жителів без електрики – Кличко

Вранці 7 лютого у Києві та області було чути звуки вибухів, повідомляє Українська правда.

"Крилаті ракети під Києвом, буде робота ППО!", – попередили в Повітряних силах.

Журналісти "Суспільного" написали, що на Київщині чути звуки вибухів. Кореспондент УП повідомив про вибухи у місті.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у місті. За його словами, працює ППО. Він попросив мешканців міста перебувати в укриттях.

О 7.40 У Києві знову було чутно вибухи. У КМВА повідомили, що в столиці працює ППО.

О 7.46 Повітряні сили повідомили про нову швидкісну ракету на Київ.

За словами мера, після вибуху у місті у Дніпровський район столиці викликали медиків.

Одному постраждалому в Дніпровському районі столиці медики надали допомогу на місці, зазначив мер.

"Внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці пошкоджені дві високовольтних лінії. Частина споживачів на лівому березі наразі без електроенергії", – повідомив Кличко.