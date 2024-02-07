В Киеве под завалами могут быть погибшие – МВД
В Киеве под завалами частично разрушенной многоэтажки могут быть погибшие, идет спасательная операция.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно погибшие", - отметил Клименко.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 9:43 известно об 11 пострадавших в результате ракетной атаки.