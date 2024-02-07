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В Киеве под завалами могут быть погибшие – МВД

В Киеве под завалами могут быть погибшие – МВД
Фото: t.me/Klymenko_MVS

В Киеве под завалами частично разрушенной многоэтажки могут быть погибшие, идет спасательная операция.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"В Голосеевском районе есть разрушения в 18-этажном доме - подразделения ГСЧС эвакуируют людей и ликвидируют пожар. Под завалами вероятно погибшие", - отметил Клименко.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что по состоянию на 9:43 известно об 11 пострадавших в результате ракетной атаки.

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Фото: нацполиция

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