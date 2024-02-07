У Києві під завалами можуть бути загиблі – МВС

У Києві під завалами частково зруйнованої багатоповерхівки можуть бути загиблі, триває рятувальна операція.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У Голосіївському районі є руйнування у 18-поверховому будинку – підрозділи ДСНС евакуюють людей та ліквідовують пожежу. Під завалами ймовірно є загиблі", – зазначив Клименко.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили﻿, що станом на 9:43 відомо про 11 постраждалих внаслідок ракетної атаки.