В Киеве возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ
Известно о трех погибших в результате ракетной атаки россиян на Киев. Количество пострадавших также возросло, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
По состоянию на 10:53 Киевская городская военная администрации сообщала о том, что в результате ракетного удара по столице известно о 3 погибших и 14 раненых людях, впрочем, позже количество пострадавших возросло снова.
По состоянию на 11:22 известно о:
- 3 погибших;
- 21 травмированном.
Все трое погибших были деблокированы из-под завалов квартир в Голосеевском районе.
В общем эвакуировали 52 человека и еще 8 спасли. Работы продолжаются.
Количество погибших снова возросло
"Из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего лица в многоэтажке в Голосеевском районе Киева", - пишет ГСЧС.
Как сообщил городской голова Киева, в результате ракетной атаки в Голосеевском районе пострадали 32 человека и еще 3 в Днепровском.