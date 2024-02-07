В Киеве возросло количество погибших и раненых в результате атаки РФ

Известно о трех погибших в результате ракетной атаки россиян на Киев. Количество пострадавших также возросло, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По состоянию на 10:53 Киевская городская военная администрации сообщала о том, что в результате ракетного удара по столице известно о 3 погибших и 14 раненых людях, впрочем, позже количество пострадавших возросло снова.

По состоянию на 11:22 известно о:

3 погибших;

21 травмированном.

Все трое погибших были деблокированы из-под завалов квартир в Голосеевском районе.

В общем эвакуировали 52 человека и еще 8 спасли. Работы продолжаются.

Количество погибших снова возросло

"Из-под завалов деблокировано тело 4-го погибшего лица в многоэтажке в Голосеевском районе Киева" , - пишет ГСЧС.

Как сообщил городской голова Киева, в результате ракетной атаки в Голосеевском районе пострадали 32 человека и еще 3 в Днепровском.