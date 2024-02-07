У Києві зросла кількість загиблих та поранених внаслідок атаки РФ

Наразі відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетної атаки росіян на Київ. Кількість постраждалих також зросла, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Станом на 10:53 Київська міська військова адміністрація повідомляла про те, що внаслідок ракетного удару по столиці відомо про 3 загиблих й 14 поранених людей, втім пізніше кількість постраждалих зросла знову.

Станом на 11:22 відомо про:

3 загиблих;

21 травмованих.

Усіх трьох загиблих було деблоковано з-під завалів квартир у Голосіївському районі.

Загалом евакуювали 52 людини та ще 8 врятували. Роботи тривають.

Кількість загиблих знову зросла

"З-під завалів деблоковано тіло 4-ої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва ", - пише ДСНС.

Як повідомив міський голова Києва, внаслідок ракетної атаки у Голосіївському районі постраждали 32 людини й ще 3 у Дніпровському.