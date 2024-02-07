За кулисами технологий: беседа с производителем УКРПРОМТЕХ (UTEHO) о производстве автоклавов
Журналист: Приветствую вас, Виталий! Спасибо за то, что уделили время этому интервью. Начнём, пожалуй, с корней вашего бизнеса. Расскажите, как компания UTEHO, ранее известная под названием "Укрпромтех", смогла добиться статуса ведущего производителя автоклавов на современном рынке?
Виталий Приймак: Добрый день! Мне приятно поделиться историей нашего развития. Наш путь начался с небольшой металлообрабатывающей мастерской. Впоследствии мы значительно расширились, усовершенствовав методы и технологии производства. Наша цель — доказать, что украинская продукция может отвечать высоким стандартам качества и быть конкурентоспособной на глобальном мировом рынке.
Журналист: Виталий, перейдем к вопросу инноваций. Какие инновационные подходы вы используете в производстве автоклавов?
Виталий Приймак: Инновации для нас – это ключ к успеху. Для обеспечения высокой точности и качества наших изделий мы активно используем передовые технологии: ЧПУ-станки для лазерной резки металла и TIG-сварки. Также мы постоянно исследуем рынок и внедряем новые технологии по улучшению функциональности и безопасности автоклавов. К примеру, мы работаем над интеграцией разумных технологий для дистанционного мониторинга и управления процессами консервирования.
Журналист: Впечатляет! А какова ваша стратегия развития на ближайшие годы?
Виталий Приймак: Наша стратегия состоит в расширении нашего присутствия на международных рынках и укреплении позиций на внутреннем рынке. Мы планируем развивать новые линейки продукции, включая промышленные автоклавы, а также усиливать R&D деятельность для создания еще более инновационных решений.
Журналист: Какие вызовы стоят перед вашей компанией в свете этих планов?
Виталий Приймак: Одним из главных вызовов постоянно меняющаяся динамика рынка и необходимость адаптации к этим изменениям. Мы также стараемся быть на шаг впереди в вопросах экологичности и устойчивого развития, требующего инвестиций в новые технологии и материалы.
Журналист: Расскажите, какие модели автоклавов пользуются наибольшей популярностью у покупателей?
Виталий Приймак: Бюджетный ЧЕ-16 газовый из черного металла на 16 баночек по 0,5л лидирует по продажам. Второе место занимает А-24 электро из нержавейки на 24 баночки. Третье место делят на другие модели.
Журналист: Вы можете рассказать, как правильно пользоваться автоклавом. У многих читателей могут возникнуть проблемы с освоением этого прибора.
Виталий Приймак: Конечно, вот краткая инструкция по использованию автоклава:
1. Сначала проверьте чистоту и исправность автоклава. Разместите предметы внутри инструкции.
2. Закройте автоклав и выберите требуемую программу стерилизации.
3. Дождитесь окончания процесса стерилизации.
4. После завершения дайте автоклаву остыть, прежде чем открывать и извлекать предметы.
Журналист: Вы дадите несколько рецептов вкусных блюд в автоклаве для наших читателей?
Виталий Приймак: Конечно. Но лучше, чем рассказывать, предлагаю посмотреть наши видеорецепты. Вот 3 самых популярных.
- Тушенка из свинины
https://www.youtube.com/watch?v=EADLDEduoS0
- Рыба с овощами
https://www.youtube.com/watch?v=TmlVa25emDE
- Мясной соус болоньезе
https://www.youtube.com/watch?v=nSSq57pCXww
Журналист: Предлагает ли UTEHO возможности персонализации автоклавов для удовлетворения специфических потребностей клиентов?
Виталий Приймак: Мы предоставляем опции, включая разные размеры, давление, температурные режимы и программы стерилизации, чтобы точно соответствовать специфическим требованиям различных отраслей и индивидуальных клиентов. Кроме того, пользователи могут выбирать дополнительные функции – автоматизированные системы управления или специальные материалы для конструкции.
Журналист: Есть ли у вашей компании партнерство с другими технологическими компаниями или научно-исследовательскими учреждениями для разработки новых решений?
Виталий Приймак: Да, UTEHO активно сотрудничает с рядом технологических компаний и научно-исследовательских институтов. Это партнерство направлено на разработку новых материалов, улучшение процессов стерилизации и интеграцию передовых технологий в наши автоклавы.
Журналист: И последний вопрос, как вы видите социальную ответственность вашего бизнеса?
Виталий Приймак: Для нас важно не только предоставлять качественные продукты, но и вносить положительный вклад в общество. Мы активно участвуем в социальных проектах, направленных на поддержку местных общин, и стремимся к минимизации экологического следа нашей деятельности.
Журналист: Виталий, благодарю вас за интересное интервью и пожелаю UTEHO дальнейшего процветания и успехов!
Виталий Приймак: Спасибо за возможность поделиться нашими планами и идеями. Мы всегда открыты к новым возможностям и готовы продолжать развиваться, предлагая нашим клиентам только самое лучшее.