За лаштунками технологій: бесіда з виробником УКРПРОМТЕХ (UTEHO) про виробництво автоклавів

Джерело: autoclav.com.ua

Журналіст: Вітаю вас, Віталію! Дякую за те, що приділили час для цього інтерв'ю. Почнемо, мабуть, з коренів вашого бізнесу. Розкажіть, як компанія UTEHO, раніше відома під назвою "Укрпромтех", змогла досягти статусу провідного виробника автоклавів на сучасному ринку?

Віталій Приймак: Добрий день! Мені приємно поділитися історією нашого розвитку. Наш шлях почався з невеликої металообробної майстерні. Згодом ми значно розширилися, удосконаливши методи та технології виробництва. Наша мета — довести, що українська продукція може відповідати найвищим стандартам якості та бути конкурентоспроможною на глобальному світовому ринку.

Журналіст: Віталію, перейдемо до питання інновацій. Які інноваційні підходи ви використовуєте у виробництві ваших автоклавів?

Віталій Приймак: Інновації для нас — це ключ до успіху. Для забезпечення високої точності та якості наших виробів ми активно використовуємо передові технології: ЧПУ-верстати для лазерного різання металу та TIG-зварювання. Також ми постійно досліджуємо ринок і впроваджуємо нові технології для поліпшення функціональності та безпеки автоклавів. Наприклад, ми працюємо над інтеграцією розумних технологій для дистанційного моніторингу та управління процесами консервування.

Джерело: autoclav.com.ua

Журналіст: Вражає! А яка ваша стратегія розвитку на найближчі роки?

Віталій Приймак: Наша стратегія полягає в розширенні нашої присутності на міжнародних ринках і зміцненні позицій на внутрішньому ринку. Ми плануємо розвивати нові лінійки продукції, зокрема й промислові автоклави, а також посилювати R&D діяльність для створення ще більш інноваційних рішень.

Джерело: autoclav.com.ua

Журналіст: Які виклики стоять перед вашою компанією у світлі цих планів?

Віталій Приймак: Одним із головних викликів є постійно мінлива динаміка ринку та необхідність адаптації до цих змін. Ми також намагаємося бути на крок попереду в питаннях екологічності та сталого розвитку, що вимагає інвестицій у нові технології та матеріали.

Журналіст: Розкажіть, які моделі автоклавів мають найбільшу популярність у покупців?

Віталій Приймак: Бюджетний ЧЕ-16 газовий із чорного металу на 16 баночок по 0,5 л лідирує за продажами. Друге місце посідає А-24 електро з нержавійки на 24 баночки. Третє місце ділять інші моделі.

Журналіст: Можете розповісти, як правильно користуватися автоклавом. У багатьох читачів можуть виникнути труднощі з освоєнням цього приладу.

Віталій Приймак: Звісно, ось коротка інструкція із використання автоклава:

1. Спочатку перевірте чистоту та справність автоклава. Розмістіть предмети всередині згідно з інструкцією.

2. Закрийте автоклав і виберіть необхідну програму стерилізації.

3. Дочекайтеся закінчення процесу стерилізації.

4. Після завершення дайте автоклаву охолонути, перш ніж відкривати і витягувати предмети.

Джерело: autoclav.com.ua

Журналіст: Дасте кілька рецептів смачних страв в автоклаві для наших читачів?

Віталій Примак: Звичайно. Але краще, ніж розповідати, пропоную подивитися наші відеорецепти. Ось 3 найпопулярніших.

Тушонка зі свинини

https://www.youtube.com/watch?v=EADLDEduoS0

Риба з овочами

https://www.youtube.com/watch?v=TmlVa25emDE

М'ясний соус болоньєзе

https://www.youtube.com/watch?v=nSSq57pCXww

Журналіст: Чи пропонує UTEHO можливості персоналізації автоклавів для задоволення специфічних потреб клієнтів?

Віталій Приймак: Ми надаємо опції, включно з різними розмірами, тиском, температурними режимами та програмами стерилізації, щоб точно відповідати специфічним вимогам різних галузей та індивідуальних клієнтів. Крім того, користувачі можуть обирати додаткові функції - автоматизовані системи управління або спеціальні матеріали для конструкції.

Журналіст: Чи є у вашої компанії партнерства з іншими технологічними компаніями або науково-дослідними установами для розробки нових рішень?

Віталій Приймак: Так, UTEHO активно співпрацює з низкою технологічних компаній і науково-дослідних інститутів. Це партнерство спрямоване на розробку нових матеріалів, поліпшення процесів стерилізації та інтеграцію передових технологій у наші автоклави.

Журналіст: І останнє запитання, як ви бачите соціальну відповідальність вашого бізнесу?

Віталій Приймак: Для нас важливо не тільки надавати якісні продукти, а й робити позитивний внесок у суспільство. Ми беремо активну участь у соціальних проєктах, спрямованих на підтримку місцевих громад, і прагнемо до мінімізації екологічного сліду нашої діяльності.

Журналіст: Віталію, дякую вам за цікаве інтерв'ю і побажаю UTEHO подальшого процвітання та успіхів!

Віталій Приймак: Дякую за можливість поділитися нашими планами та ідеями. Ми завжди відкриті до нових можливостей і готові продовжувати розвиватися, пропонуючи нашим клієнтам тільки найкраще.