СМИ: На военном заводе в России произошел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел в российской Удмуртии, на заводе, выпускающем военную продукцию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ТАСС и Baza.

Сообщается, что взрыв произошел под Ижевском на Воткинском заводе, выпускающем продукцию военного и гражданского назначения.

После детонации на заводе начался сильный пожар.

Пропагандистское издание ТАСС пишет, что якобы узнало в диспетчерской службе, что взрыв произошел "в ходе плановых испытаний ракетных двигателей".

Справка: Воткинский завод располагается в 50 километрах от столицы Удмуртии Ижевска. Помимо гражданской продукции, он выпускает артиллерийские ракеты, в том числе баллистические ракеты стратегического назначения для комплексов "Тополь-М" и "Искандер". В конце 2023 года Воткинский завод опубликовал 19 госконтрактов по производству компонентов ядерных вооружений. При заводе действует испытательный полигон.